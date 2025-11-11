weather regenschauer
  4. Streit um Sicherheit: Haseloff schaltet sich ein: Weihnachtsmarkt Magdeburg soll stattfinden

Streit um Sicherheit Haseloff schaltet sich ein: Weihnachtsmarkt Magdeburg soll stattfinden

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt stand auf der Kippe - wegen erheblicher Sicherheitsbedenken der Behörden. Nun hat sich der Regierungschef eingeschaltet.

Von Jens Schmidt 11.11.2025, 12:56
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartet auf grünes Licht.
Der Magdeburger Weihnachtsmarkt wartet auf grünes Licht. Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Magdeburg - Magdeburgs Oberbürgermeisterin Simone Borris sah sich gezwungen, dem Weihnachtsmarkt vorerst die Genehmigung zu versagen. Grund: Das vorgesetzte Landesverwaltungsamt Halle und auch die Polizeidirektion Magdeburg nannten massive Sicherheitsmängel. Am 20. November soll der Markt eigentlich öffnen.