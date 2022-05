Hat ein Lokalpolitiker in der Altmark seine Frau vergewaltigt?

Stendal - Es ist ein ungewöhnlicher Fall, den Staatsanwältin Annekathrin Kelm am Stendaler Landgericht angeklagt hat. Seit Donnerstag (4. November) muss sich dort ein 54-jähriger Unternehmer, Bürgermeister und Kreistagsabgeordneter wegen Vergewaltigung in den Jahren 2012 bis 2017 verantworten. Opfer war seine damalige Ehefrau. Sie tritt im Prozess als Nebenklägerin auf.

Begonnen habe laut Staatsanwaltschaft das Martyrium für die Ehefrau an einem unbestimmten Tag im Jahr 2012 oder 2013. In der Küche des gemeinsamen Einfamilienhauses soll der Angeklagte das Opfer zunächst zum Geschlechtsverkehr aufgefordert haben. Dies lehnte die Frau ab, woraufhin der Mann sie an ihrem Schal gepackt, gewürgt und in die obere Etage des Hauses gezogen haben soll. Dort, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, habe der Angeklagte sein Opfer vergewaltigt.

In zwei folgenden Fällen, in den Jahren 2014 bis etwa Mitte 2017, habe er seine Frau im gemeinsamen Ehebett zum Oralverkehr aufgefordert. Sie wollte dies aber nicht, woraufhin er ihr gewaltsam, laut Anklage , in den Nacken griff und den eingeforderten Sex erzwang.

Im Advent 2014, so wirft die Staatsanwältin weiter vor, habe der Lokalpolitiker erneut den Geschlechtsverkehr erzwingen wollen und schlug mit Händen und Fäusten auf die Frau ein. Sie erlitt dabei Hämatome im Gesicht, an Armen und Rücken. Er habe ihr auch gewaltsam die Sachen herunter gerissen, worauf die Frau Todesangst gehabt haben soll. Sie sei plötzlich aufgesprungen, woraufhin ihr die Flucht gelang. Sie rannte im fast unbekleideten Zustand aus dem Haus. Ob es dafür Zeugen gab, darauf ging die Staatsanwältin in ihrer Anklage nicht ein.

Die letzte angeklagte Tat war am 25. November 2017. Laut Staatsanwältin habe der Mann seine Schlaftabletten in den Glühwein seiner Frau gemischt und sie damit in einen wehrlosen Zustand versetzt. In dieser Situation soll er sie auf dem Sessel entkleidet und vergewaltigt haben.

Nach dem Verlesen der Anklage beantragte der Verteidiger Eckhard Schmidt den Ausschluss der Öffentlichkeit. Vor allem, weil die „schutzwürdigen Interessen“ seines Mandanten aber auch des Opfers, wegen der intimen Details aus dem Eheleben, über dem öffentlichen Interesse stehe. Die Vorsitzende Richterin Simone Henze-von Staden verkündete nach kurzer Beratung, dass die Öffentlichkeit während der gesamten Beweisaufnahme auszuschließen ist. So blieb am ersten Prozesstag unklar, wie und ob sich der Ex-Ehemann – das Paar ist inzwischen geschieden – zu den Vorwürfen äußerte.

Auf Nachfrage der Volksstimme kurz vor der Verhandlung lehnte der Politiker jede Stellungnahme ab und wollte auch nichts zu seinen öffentlichen Ämtern sagen. Nur so viel: „Wenn das hier vorbei ist.“

Bei einer Verurteilung drohen ihm schlimmstenfalls zwei bis 15 Jahre Haft. Mit einem Urteil wird bereits am 15. November gerechnet.

Hintergrund

Vergewaltigung in der Ehe: Der Tatbestand hielt erst am 1. Juli 1997 Einzug ins Strafgesetzbuch. Vorher wurde als Vergewaltiger in der Bundesrepublik nur bestraft, wer sein Opfer mit Gewalt zum „außerehelichen Beischlaf“ zwang.

Der Bundestag hatte damals mit 470 zu 138 Stimmen bei 35 Enthaltungen für die Gesetzesänderung gestimmt. Inzwischen wird die Vergewaltigung nach Paragraf 177 Abs. 6 als Verbrechen nicht unter zwei Jahren Haft bestraft.