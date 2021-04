Hausärzte in Sachsen-Anhalt fordern mehr Impfstoff

Der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt kritisiert reduzierte Impfstoff-Lieferung an die Arztpraxen. Für die Impfzentren steht ab 12. April 2021 hingegen deutlich mehr Impfstoff zur Verfügung als in der Vorwoche.

In Sachsen-Anhalts Hausarztpraxen wird seit 6. April 2021 geimpft. Symbolfoto: dpa

Magdeburg. Die Hausärzte sollen in dieser Woche weniger Impfstoff erhalten als in der vergangenen Woche. Das berichtet der Hausärzteverband Sachsen-Anhalt. Die Rationen für die Hausarztpraxen seien im Vergleich zur Vorwoche zwischen 25 und 50 Prozent gekürzt worden, sagt Stefan Andrusch, Vorsitzender des Hausärzteverbands Sachsen-Anhalt. Gleichzeitig erhielten Impfzentren mehr Dosen, betont er.

Hausärzte in Sachsen-Anhalt verimpfen 29.000 Impfdosen in der ersten Woche

Beim Verband sorgt das für Unverständnis. Andrusch fordert, die Hausärzte stärker in die Impfkampagne einzubinden und die Impfstoff-Lieferungen für sie zu erhöhen. Er verweist auf die höheren Kapazitäten der Praxen im Land. Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums haben die Hausärzte in der vergangenen Woche rund 29.000 Dosen verimpft. Damit wurde etwa jede Dritte verabreichte Impfdosis im Land in einer Hausarztpraxis gespritzt.

Wie viele Dosen weniger die Hausärzte in dieser Woche erhalten, konnte die Kassenärztliche Vereinigung gestern nicht sagen. Die Apotheken, die dann die Hausärzte versorgen, könnten bis zu 50 Impfdosen pro Woche im Großhandel bestellen, teilte ein Sprecher mit. Zum Start der Impfungen in den Hausarztpraxen in der vergangenen Woche seien bundesweit rund 1,5 Millionen Dosen bestellt worden. Es hätten für die Hausärzte aber nur eine Millionen Dosen zur Verfügung gestanden.

Weniger Impfstoff für Arztpraxis in Halberstadt

Andrusch berichtet, er habe für seine eigene Praxis in Halberstadt in der vergangenen Woche Impfstoff für 28 Patienten erhalten. Verimpfen könne er wöchentlich zwischen 70 und 100 Dosen, sagt er. In dieser Woche soll er nur 21 Dosen bekommen, berichtet er.

Das auch die Apotheken deutlich weniger Impfstoff erhalten, als sie bestellt haben, bestätigt Beatrice Kositzki, Inhaberin der Adler-Apotheker in Magdeburg. Sie berichtet, am Montag (12. April) etwa 60 Prozent des bestellten Impfstoffs für diese Woche bekommen zu haben. Den Impfstoff habe sie sogleich an acht Arztpraxen verteilt, sagt sie.

Nach Angaben des Landesgesundheitsministeriums erhält Sachsen-Anhalt diese Woche 72.150 Impfdosen (davon 40.950 Biontech, 9600 AstraZeneca, 14.400 Moderna und 7200 Johnson & Johnson). Das ist deutlich mehr als in der vergangenen Woche, als nur 40.950 Impfdosen ankamen (alles Biontech).