Hausbesitzer in die Irre geleitet?

Magdeburg - Am 25. November – an einem Freitag – verkündete das Klimaschutzministerium den Start des Förderprogramms für Solarspeicher. Für private Häuslebauer winkten bis zu 7500 Euro. Anträge sollten übers Internet der Investitionsbank gestellt werden. Am Dienstag sperrte die Investitionsbank den Zugang schon wieder: Das Budget war alle. Viele Interessenten gingen leer aus – und sehen sich angesichts der extrem kurzen Zeit, die zur Beschaffung aller Unterlagen blieb, unfair behandelt. Einige Leser wandten sich an die Volksstimme. Nach unserem ersten Beitrag („Solarfrust in Sachsen-Anhalt“) taucht eine neue Ungereimtheit auf: