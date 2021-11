Es ist eines der wichtigsten Themen jeder Landesregierung: Wofür wird Sachsen-Anhalt in den kommenden Jahren viel Geld ausgeben. Nach der Haushaltsklausur der Landesegierung wollen Ministerpräsident Reiner Haseloff und seine Fachminister Stellung nehmen.

Magdeburg/DUR/dpa – Der Landeshaushalt 2021 steht vor einer entscheidenden Phase. Am Dienstag kamen Ministerpräsident Reiner Haseloff und seine Minister zu einer Klausur zusammen, um über die Eckpunkte des Budgets für 2022 zu beraten.

Dabei geht es vor allem darum, wo das Land im kommenden Jahr wie viel Geld investieren kann und wo gespart werden muss. Denn für alle Wünsche der Minister reicht das Geld nicht. Zuletzt sprach Finanzminister Michael Richter (CDU) von einer Lücke von rund zwei Milliarden Euro.

Worauf sich die neue schwarz-rot-gelbe Landesregierung geeinigt hat, wollen Ministerpräsident Haseloff und seine Minister am Dienstag ab voraussichtlich 15 Uhr vorstellen. Die Pressekonferenz wird hier live via Youtube übertragen.

In jedem Fall soll beispielsweise die Zahl der Polizeibeamten auf 7000 aufgestockt werden. Auch die Einstellung von mehr Lehrern und mehr Personal im Justizbereich gilt als unstrittig. Gleichzeitig will das Land aber – abgesehen vom Corona-Sondervermögen – nicht an der Schuldenbremse rütteln. insgesamt soll der Landeshaushalt 2022 ein Volumen von rund zwölf Milliarden Euro umfassen. Das letzte Wort beim Haushalt hat dann der Landtag.

Zum Jahresende 2020 lag der Schuldenstand Sachsen-Anhalts bei 20,95 Milliarden Euro. Ob für die Jahre 2023 und 2024 wieder ein Doppelhaushalt aufgestellt wird, ist offen.