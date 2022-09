Kliniklandschaft in Sachsen-Anhalt Havelberg: Wenn das Krankenhaus schließt

Ein Gutachten soll klären, in welchen Kliniken in Sachsen-Anhalts künftig wie investiert werden soll. Wie aber ergeht es den Menschen in Regionen, in denen das Krankenhaus geschlossen wurde? Ein Blick in den Landesnorden nach Havelberg.