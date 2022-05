Ausgründungen Hochschulgesetz-Novelle bislang ohne Effekt auf Startups in Sachsen-Anhalt

Die Änderung des Hochschulgesetzes 2020 sollte Ausgründungen aus Hochschulen in Sachsen-Anhalt einfacher machen und dem Land so mehr Startups bescheren. Bislang aber sei kein Effekt erkennbar, sagt der Leiter des Gründerzentrums an der Uni Magdeburg. Vereinfachte Regeln seien leider nicht vollständig durchdacht.