Im NRW-Missbrauchskomplex führen auch Spuren nach Magdeburg und Stendal

Die Polizei in Köln hat in einem großen Ermittlungskomplex gegen einen Pädophilenring bisher 73 Verdächtige aus 14 Bundesländern identifiziert. Zwei davon kommen aus Magdeburg, einer aus Stendal.

Köln/Magdeburg - Der aktuelle Missbrauchskomplex von Wermelskirchen (NRW) habe eine neue Brutalität, die die anderer Großverfahren noch übersteigt. Das sagten Ermittler in Köln nach der Festnahme des 44-jährigen Hauptverdächtigen. Der kinderlose und verheiratete Angestellte aus Wermelskirchen habe im Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und sich so seinen Opfern nähern können, sagten die Ermittler in NRW. Im Großraum Köln soll er so zwölf Kinder missbraucht haben.