Immer mehr Video-Überwachung in Sachsen-Anhalt

Zurzeit überwacht die Polizei in Sachsen-Anhalt 19 öffentliche Plätze mit 75 Kameras. Die Zahl hat sich damit innerhalb der letzten zehn Jahre mehr als verdoppelt. Polizisten halten die Kameras inzwischen für unverzichtbar. Es geht um die Verhinderung und Verfolgung von Straftaten.

Die Bilder der Überwachungskameras aus der Stadt laufen im Polizeirevier Magdeburg ein. Hier hat der diensthabende Beamte einen Blick auf die entsprechenden Plätze. Allein in der Polizeiinspektion Magdeburg sind an neun Standorten 37 Kameras eingerichtet.

Magdeburg - Die Ermittlungen rund um die Randale zum Aufstieg des 1. FCM vor dreieinhalb Jahren in der Magdeburger Innenstadt gelten als bisher umfangreichste Videoauswertung in Sachsen-Anhalt. Damals hatten etwa 150 Randalierer Steine, Flaschen, Straßenschilder und Pyrotechnik auf Polizisten geworfen. 32 Beamte wurden zum Teil schwer verletzt. Zwei Jahre lang werteten Kriminalisten 80 Stunden Videomaterial vor allem aus der stationären Anlage der Polizei am Hasselbachplatz aus und nutzten die Bilder für Öffentlichkeitsfahndungen. Resultat: 80 Beschuldigte im Alter von 16 bis 53 Jahren wurden ermittelt.