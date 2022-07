Immer weniger Uni-Abschlüsse durch Corona

Die Pandemie hat die Zahl der Hochschulabsolventen deutlich sinken lassen – bundesweit erst das zweite Mal seit 2001. In Sachsen-Anhalt verstärkt Corona indes einen längerfristigen Trend: Experten warnen vor einem Akademiker-Mangel.

Weil Corona die Reisemöglichkeiten auch für Studenten eingeschränkt hat, schreiben sich an den hiesigen Hochschulen immer weniger ausländische Nachwuchs-Akademiker ein.

Magdeburg - Geschlossene Bibliotheken, fehlende Praktika – die Zahl der Absolventen an Sachsen-Anhalts 10 Hochschulen ist infolge der Pandemie gesunken: Von 9191 2019 nahm sie laut Statistischem Bundesamt auf 8492 im Jahr 2020 ab – ein Minus von 7,6 Prozent. An der Uni Magdeburg waren es mit 2157 Absolventen 104 weniger als im Vorjahr, an der größeren Uni Halle mit 2208 321 weniger.