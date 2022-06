In Sachsen-Anhalt entbrennt Debatte zu Demonstrationen von Gegnern der Corona-Maßnahmen

Freiberg in Sachsen am 6. Dezember: Kritiker der Corona-Maßnahmen bringen ihren Protest auf die Straße.

Magdeburg - Nach Angaben des von Petra Grimm-Benne (SPD) geleiteten Gesundheitsministeriums handelt es sich bei dem Infizierten um einen Mann aus dem Landkreis Harz, der sich mit milden Symptomen in häuslicher Quarantäne befinde. Nach einem beruflichen Aufenthalt in Südafrika bis Ende voriger Woche sei er positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Der Verdachtsfall wurde am Dienstag bestätigt. Das Gesundheitsamt habe die Kontaktpersonen des Mannes informiert und ihn in Quarantäne gesetzt.