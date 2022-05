Onlinezugangsgesetz In Sachsen-Anhalt geht die Digitalisierung der Verwaltung im Schneckentempo voran

Die Verwaltung soll bundesweit moderner werden. In Sachsen-Anhalt ist ein Pilotversuch zum digitalen Zeugnis vorerst gescheitert. Das Ziel einer digitalen Verwaltung, das die Bundesregierung bis Ende 2022 erreichen will, liegt in weiter Ferne.