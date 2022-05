In Sachsen-Anhalts Kliniken drohen wegen Corona erneut Engpässe

Die Zahl der Covid-Intensivpatienten steigt in Sachsen-Anhalt. Kliniken haben viele Pflegekräfte verloren. Daher droht die Verschiebung von Operationen.

Vor einem Monat lagen sieben Covidpatienten auf Intensivstationen in Sachsen-Anhalts Kliniken. Gestern, einen Monat später, waren es schon 40. Woche für Woche klettert die Zahl der Schwererkrankten um etwa zehn. Ginge das so weiter, kämen die Kliniken Ende November in eine brenzlige Lage.