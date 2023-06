Noch graben Archäologen - ab nächstem Jahr will Intel hier vor den Toren Magdeburgs seine ersten beiden Fabriken bauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Am Montag war die Freude groß in Magdeburg, da der Bundeskanzler mit einer 10-Milliarden-Subvention den Weg für Intel und die größte Investition in der Geschichte Sachsen-Anhalts frei gemacht hat.