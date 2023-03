Die Umstände der Stellenausschreibung für die Leitung einer Intel-Stabsstelle am Magdeburger Bildungsministerium sind mehr als fragwürdig. Es bleibt der Eindruck, dass es Vorabsprachen mit einem Kandidaten gab, wo Chancengleichheit garantiert sein sollte.

Kommentar zur Ausschreibung der Intel-Stelle am Bildungsministerium: Fragwürdiges Vorgehen

Intel & Schullandschaft in Sachsen-Anhalt

Foto: vs

Magdeburg - Die Bildung einer koordinierenden Stabsstelle für die Intel-Ansiedlung am Bildungsministerium ist eine sinnvolle Sache. Die Lösung der Fachkräfte-Frage ist zentral für den Erfolg des Projekts in Magdeburg. Kommt der Chip-Gigant in die Stadt, dürfte er vor allem zu Beginn auf die Unterstützung vieler Mitarbeiter aus dem Ausland angewiesen sein. Der Aufbau von Schulangeboten mit internationalem Profil etwa für deren Kinder ist daher ein wichtiges Aufgabenfeld.