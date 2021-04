Inzidenz in Sachsen-Anhalt wieder leicht gesunken - das hohe Niveau bleibt

Derzeit liegen 139 Menschen mit einer Covid-Erkrankung in den Kliniken von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg (vs). 699 neuen Corona-Fälle hat das Sozialministerium für den Freitag in Sachsen.Anhalt gezählt. Demnach sind 139 Intensiv- und Beatmungsbetten mit einem COVID-19-Patienten belegt. 69 dieser Patienten werden beatmet, so das Ministerium.

Die meisten neuen Corona-Fälle gibt es wieder im Burgenlandkreis (116) und im Landkreis Harz (82). Im Landkreis Anhalt-Bitterfeld dagegen ist am Freitag ein einziger neuer Infizierter hinzugekommen. Dieser Kreis hat eine Inzidenz von 83. Der Burgenlandkreis hat eine Inzidenz von 380.

In Sachsen-Anhalt ist die 7-Tage-Inzidenz auf 204 leicht gesunken.