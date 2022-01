Jubiläum: 30 Jahre Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Halle (Saale)/dpa - Daten, Statistiken, Analysen: Das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt stellt seit 30 Jahren Informationen für das Land bereit. Seit der Gründung am 1. Januar 1992 unterlägen neben Umstrukturierungen, zunehmender Technisierung und Digitalisierung auch die Inhalte der amtlichen Statistik dem Wandel der Zeit, teilte eine Sprecherin am Montag mit.

Damals wie heute stehe die Behörde für fachlich unabhängig erhobene, objektive, neutrale und qualitativ hochwertige Daten und Analysen zu nahezu allen Lebensbereichen.

Im Jahr 1992 erfüllten den Angaben zufolge 449 Beschäftigte an 17 Standorten die Aufgaben der amtlichen Statistik für das Land. Am Jahresende 2021 waren nur noch 277 Beschäftigte an einem Standort tätig, darunter 70 allein für das Großprojekt Zensus 2022.