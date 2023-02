Schutzräume für die Bevölkerung wurden in Sachsen-Anhalt wie ganz Deutschland abgeschafft. Im Kriegsfall bliebe nur die Flucht in Keller und Tiefgaragen.

Keine Bunker gegen Luftangriffe in Sachsen-Anhalt

Ein alter Stasi-Bunker in Brandenburg. Er ist heute Museum, nicht Schutzraum.

Magdeburg - Russische Kampfjets wurden in dieser Woche über Polen abgefangen. Eine Provokation, die die Gefahren eines Luftkrieges auch für Deutschland klar macht. Im Notfall müssten sich die Menschen in Sicherheit bringen. Doch wohin? Darauf antwortet Franziska Höhnl, Sprecherin des das Landesinnenministerium: „Für die in den 1990er Jahren gemeldeten Schutzräume aus Sachsen-Anhalt erfolgte vom Bund keine Anerkennung als ,öffentlicher Schutzraum’. “ Der Bund habe insgesamt die Aufgabe des Schutzraumbaus eingestellt. „Demnach gibt es derzeit keine offiziellen öffentlichen Schutzräume im Land.“