Kind in Holzkiste gesperrt: Sachsen-Anhalts Schulamt bestätigt Vorfall

Ein Vorfall an der Förderschule Jessen beschäftigt jetzt auch die Landespolitik: Die Schulleiterin hatte einen Jungen mit Down-Syndrom in eine Holzkiste gesperrt. Das Landesschulamt äußert sich nun erstmals: War das Vorgehen fragwürdige Erziehungsmethode oder harmloses Spiel?

Nach dem Vorfall an der Förderschule Jessen stellt sich das Landesschulamt vor die Schulleiterin: „Die Maßnahme war Folge einer Extremsituation.“ Die Angemessenheit des Vorgehens müsse aufgearbeitet und bewertet werden, hieß es.

Magdeburg - Es ist selten, dass Medien bundesweit über einen Einzel-Vorfall an einer Schule berichten. Ein Vorgang an der Förderschule „Lebensweg“ für geistig behinderte Schüler in Jessen (Kreis Wittenberg) aber sorgt seit Wochen auch überregional für Aufmerksamkeit.