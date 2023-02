Nach Schließung der Kinder-Intensivmedizin am Uniklinikum Magdeburg wird jetzt bekannt: Ärztemangel beschäftigt die Einrichtung schon eine ganze Weile.

Kinderintensivstation an Uniklinik Magdeburg schon früher zu

Krankenhäuser in Sachsen-Anhalt

Sensor am Fuß eines Kindes auf einer Kinderintensivstation: Die Kinder-ITS am Uniklinikum Magdeburg ist seit Anfang Februar zu.

Magdeburg - Die wegen Personalmangels seit Anfang Februar geschlossene Kinder-Intensivstation am Uniklinikum Magdeburg musste nach Worten von Wissenschaftsminister Armin Willingmann (SPD) bereits in den vergangenen drei Jahren an mehr als hundert Tagen geschlossen werden.