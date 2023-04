Kindermediziner warnen vor einer zunehmenden Unterversorgung in Sachsen-Anhalt, sowohl in Kliniken als auch ambulant. Viele Kliniken kämpfen mit Ärztemangel und Unwirtschaftlichkeit. Wohin geht die Reise?

Kindermedizin in Sachsen-Anhalt auf dem Rückzug

Säugling auf der Intensivstation einer Kinderklinik: In Sachsen-Anhalt sind seit 1991 6 von 10 Betten in der stationären Pädiatrie verschwunden.

Magdeburg - Die Kinderklinik des SRH-Klinikums in Zeitz dürfte das nächste Opfer des Bettenabbaus in der stationären Kindermedizin in Sachsen-Anhalt werden: Zum 1. Mai schließt die Station. Eltern und Kinder müssen anschließend ins thüringische Gera, nach Weißenfels oder Naumburg fahren.