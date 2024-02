Kinderpornografie: Verfahren der Staatsanwaltschaften in fünf Jahren mehr als verdoppelt

Justiz in Sachsen-Anhalt

Ermittler müssen Tausende Bilder und Videos auswerten und geraten dabei an ihre Grenzen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Die Ermittler im Bereich der Kinder- und Jugendpornografie arbeiten an der Grenze zur Überlastung und ein Ende ist nicht abzusehen. Oberstaatsanwalt Klaus Tewes von der Generalstaatsanwaltschaft in Naumburg: „Die Verfolgung dieser Straftaten stellt sich für uns als Kampf gegen Windmühlen dar.“ Die Zahlen haben sich in den vergangenen fünf Jahren weit mehr als verdoppelt und lassen „wohl auch für die Zukunft nichts Gutes verheißen.“