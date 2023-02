Nach Bekanntwerden eines Gesetzentwurfs aus der Landesregierung zur Besserbezahlung der rund 3200 Grundschullehrer in Sachsen-Anhalt befasst sich am Dienstag der Koalitionsausschuss mit dem Thema.

Lehrer demonstrieren im Herbst in Magdeburg für die Einführung der Tarifstufe A13 an Grundschulen.

Magdeburg - In Sachsen-Anhalt fiel zuletzt so viel Unterricht aus wie nie. Das Land will deshalb unter anderem seine 3200 Grundschullehrer besser bezahlen – so wie es Sachsen, Brandenburg oder Thüringen bereits beschlossen haben. Das soll verhindern, dass Kollegen weiter abwandern. Das Wie aber ist zwischen CDU, SPD und FDP umstritten. Am Dienstag tagt der Koalitionsausschuss zum Thema.