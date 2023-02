Kommentar Mehr Geld für Sachsen-Anhalts Grundschullehrer: Pläne des Landes gehen am Ziel vorbei

Mit der Angleichung ihrer Gehälter an das Niveau der übrigen Schulformen will Sachsen-Anhalt junge Grundschullehrer halten. So wie das Land das Projekt umsetzen will, wird es aber wenig bringen.