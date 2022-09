Hartz-IV-Ablösung Kommunen in Sachsen-Anhalt: Starttermin fürs Bürgergeld kaum zu halten

In Sachsen-Anhalt wächst Kritik an der Ausgestaltung des von der Ampel-Koalition geplanten Bürgergelds. Der Landkreistag nennt den Starttermin am 1. Januar „absurd“.