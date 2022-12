Krankenhaus-Report: Bei OP besser in die nächste Spezialklinik

Hunderte Patienten in Sachsen-Anhalt könnten allein bei Hüft- und Knie-Eingriffen mit wenig Fahrtaufwand professioneller behandelt werden.

Knie-Operation in einem Krankenhaus: Je häufiger Ärzte operieren, desto besser ist der Behandlungserfolg.

Magdeburg - Hunderte OP-Patienten in Sachsen-Anhalt könnten jedes Jahr mit wenig zusätzlichem Fahraufwand von einer besseren Versorgung durch spezialisierte Zentren größerer Kliniken profitieren. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Krankenhausreports der Barmer, der am Donnerstag in Magdeburg vorgestellt wurde. Als Beispiel wurden planbare Hüft- und Kniegelenk-Operationen im Vor-Corona-Jahr 2019 genannt.