Bei einem 50-Jährigen aus der Börde haben LKA-Ermittler kiloweise Rauschgift entdeckt. Darunter waren sieben Kilo Kokain, so viel wie seitn13 Jahren als Einzelfund nicht mehr. Der Mann sitzt nun in U-Haft.

Magdeburg - Als Mitte dieser Woche zahlreiche Polizeifahrzeuge vor einem Wohnhaus, Garagen sowie Grundstücken eines 50-Jährigen in der nördlichen Börde und dem südlichen Landkreis Stendal stoppten, ahnten sie nur, was sie dort erwarten würde. Am Ende war es eine der größten Sicherstellungen der letzten Jahre bei einer Razzia. Die Durchsuchungen dauerten am Ende den gesamten Tag lang.