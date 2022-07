Lernkärtchen mit ukrainischen und deutschen Sätzen auf einem Tisch in der Evangelischen Grundschule Magdeburg. Mehr als 3000 schulpflichtige Kinder sind inzwischen in Sachsen-Anhalt angekommen. Viele von ihnen werden wohl zunächst in Aufnahmeklassen gehen.

Foto: Uli Lücke