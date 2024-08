Nach den Olympia-Erfolgen des SC Magdeburg im Schwimmen möchte das Innenministerium ein nationales Leistungszentrum in die Stadt holen. Unterstützung kommt parteiübergreifend aus dem Landtag.

Land will nationales Schwimmzentrum nach Magdeburg holen

Magdeburg - Nach den Erfolgen der Schwimmer aus Sachsen-Anhalt bei den Olympischen Spielen will die Landesregierung ihr Gewicht in die Waagschale werfen, um ein nationales Schwimmzentrum für den Leistungssport nach Magdeburg zu holen: „Die Ergebnisse bei den Spielen haben noch einmal bestätigt, dass die Zukunft des Schwimmsports für Deutschland in Magdeburg liegt“, sagte Innenministerin Tamara Zieschang gestern bei einer von der FDP beantragten Debatte im Landtag.