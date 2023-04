Magdeburg - Elf Jahre nach dem Mord an der 77-jährigen Christa S. aus Wegeleben sind am Dienstag die Plädoyers am Magdeburger Landgericht gehalten worden. Im Fokus steht ein 35-Jähriger. Die Ermittler kamen in dem Cold Case wegen der am Opfer hinterlassenen DNA-Spuren auf den Angeklagten.

