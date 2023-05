Fälle aus Deutschland und Europa: 1. Mandy Schmidt (13) verschwand 1998 in Halle, 2. Hilal Ercan (10) aus Hamburg, seit 1999 keine Spur, 3. Pascal Zimmer (5) aus Saarbrücken, Schicksal seit 2001 ungeklärt, 4. Inga Gehricke verschwand am 2. Mai 2015 bei Stendal, 5. Rebecca Reusch (15) aus Berlin, seit 2019 fehlt jedes Lebenszeichen, 6. „Maddie“ McCann (3), 2007 in Portugal entführt, 7. Katrin Konert (15) aus Lüchow/Dannenberg verschwand 2018, 8. Deborah Sassen aus Düsseldorf (8) kam 1996 nicht nach Hause.

Fotomontage: PrePress Media