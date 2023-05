Landtagsdebatte hat Nachspiel AfD und Grüne geraten wegen Lkw-Überholverbot aneinander: "Männliches Ego" und "feuchte Träume"

Ein Vorfall aus der Landtagssitzung im April hat nun ein Nachspiel. Sachsen-Anhalts AfD-Fraktionsvorsitzende Oliver Kirchner kritisiert in einem Schreiben an Landtagspräsident Gunnar Schellenberger die Sitzungsleitung von Vizepräsidentin Anne-Marie Keding (beide CDU). Am Donnerstag befasst sich der Ältestenrat mit dem Thema. Was war passiert?