Landtag von Sachsen-Anhalt verabschiedet Nachtragshaushalt

Magdeburg/ dpa - Das Land Sachsen-Anhalt kann in diesem Jahr rund 2,7 Milliarden Euro neue Schulden aufnehmen. «Das ist eine gewaltige Zahl», sagte Finanzminister Michael Richter (CDU) im Landtag, wo die schwarz-rot-gelbe Koalition am Dienstag den Nachtragshaushalt 2021 beschloss. «Die Pandemiekosten des Landes werden damit für die Jahre 2020 und 2021 zusammengerechnet bei einem Betrag von rund 3,8 Milliarden Euro landen», sagte Richter.

Größter Ausgabenblock in diesem Jahr ist das Corona-Sondervermögen. Mit ihm wollen CDU, SPD und FDP die Folgen der Pandemie abfedern. Das Sondervermögen in Höhe von 1,997 Milliarden Euro umfasst 63 Einzelmaßnahmen in Bereichen Gesundheit, Bildung, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur.

Die AfD sprach von einem «schwarzen Tag für Sachsen-Anhalt». Ihr Finanzpolitiker Jan Moldenhauer warf der Regierung eine «jahrzehntelange schlechte Haushaltspolitik» vor. «Sie haben die Rücklagen des Landes geplündert», sagte er.

Allein für die Modernisierung von Kliniken und deren Ausstattung sind im Rahmen des Sondervermögens 730 Millionen Euro vorgesehen. Die Krankenhäuser sollten auf Höhe der Medizintechnik sein und die Gebäude höchsten Standards genügen, um künftig pandemiefest zu sein, sagte SPD-Fraktionschefin Katja Pähle. Jörg Bernstein vom Koalitionspartner FDP sprach angesichts der «größten Neuverschuldung, die unser Land je gesehen hat», von einem «Vertrauensvorschuss des Parlaments an die Fachministerien».

Die Fraktionsvorsitzende der Linken, Eva von Angern, warf der Koalition dagegen vor, zu spät gehandelt zu haben: «Sie haben wertvolle Zeit vergeudet.» Ein Sondervermögen hätte bereits vergangenes Jahr eingerichtet werden können, sagte von Angern, die zudem ein noch größeres Volumen forderte. Auch Olaf Meister von Bündnis 90/Die Grünen übte Kritik. Zusätzliche Ausgaben zur Krisenbewältigung seien zwar grundsätzlich richtig, allerdings würden «da Dinge in das Sondervermögen gequetscht», bei denen man «nur mit Fantasie» einen Pandemiebezug erkennen könne. «Da lässt man es ordentlich krachen.»