Die Kommunikation der Beschlüsse des Bildungsgipfels sorgt für Frust an Sachsen-Anhalts Schulen. Offen ist weiter auch, ab wann die Grundschullehrer besser bezahlt werden.

Lehrer-Protest gegen mehr Unterricht in Sachsen-Anhalt

Eva Feußner und Reiner Haseloff (beide CDU) nach dem Bildungsgipfel vergangene Woche: Lehrer in Sachsen-Anhalt sollen ab dem zweiten Schulhalbjahr eine Stunde mehr pro Woche arbeiten.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) will Lehrer an den personell noch relativ gut aufgestellten Gymnasien künftig verstärkt auch an Sekundar- und Grundschulen abordnen, um Ausfälle einzudämmen.