Lehrermangel in Sachsen-Anhalt belastet weiter Schulen

Magdeburg/dpa - Die Lage bei der Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt ist weiter angespannt. Der Schulbetrieb sei wegen der im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegenen Schülerzahl in Kombination mit der schwierigen Personalgewinnung weiter sehr belastet, teilte das Bildungsministerium in Magdeburg am Donnerstag mit.

Bei allen Schulformen sank demnach die Unterrichtsversorgung im Vergleich zum Vorjahr auf 94 Prozent. Als ein Grund dafür gelte die bundesweit angespannte Lage auf dem Lehrkräftemarkt.

Es wird eine Herausforderung der nächsten Jahre bleiben Bildungsministerin Eva Feußner (CDU)

«Es wird eine Herausforderung der nächsten Jahre bleiben, dieser schwierigen Lage erfolgreich entgegenzutreten», sagte Bildungsministerin Eva Feußner (CDU). Das Ministerium will daher den Angaben zufolge weiter in Personalgewinnungsmaßnahmen investieren.

Dazu gehören etwa attraktivere Fortbildungsangebote für Seiteneinsteiger und Arbeitszeitkonten für Lehrkräfte. Das Lehrkräfteangebot soll sich laut Ministerium im Verlauf des Jahrzehnts deutlich verbessern. «Ab etwa Mitte der 2020er Jahre werden die Schülerzahlen auch wieder etwas sinken. Bis dahin bleibt die Lage herausfordernd», hieß es vom Ministerium.