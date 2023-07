Unterrichtsversorgung Neu-Lehrerin beklagt: Seiteneinsteiger müssen sofort unter Volllast einsteigen

Knapp 1000 Lehrer fehlen in Sachsen-Anhalt. Das Bildungsministerium setzt so stark auf Seiteneinsteiger wie nie, um die Lücken zu füllen. Doch rund ein Drittel hört bereits im ersten Jahr wieder auf: eine Altmärkerin über den schweren Einstieg in den Lehrerjob – und darüber, was sie bislang dabei bleiben ließ.