Lieferengpässe bei Luftfilter-Herstellern

Luftfiltergerät bei einem Forschungsprojekt in der Magdeburger Grundschule "Am Elbdamm": Nicht jedes Gerät auf dem Markt ist für den Einsatz im Klassenraum geeignet.

Magdeburg - Zwei Tage vor Schulstart hat Sachsen-Anhalts Kabinett ein Förderprogramm für Luftfilter in Schulen, Kita und Horten in Kraft gesetzt. Aus einem 200-Millionen-Euro-Programm des Bundes erhält Sachsen-Anhalt 5,4 Millionen Euro. Dieselbe Summe legt das Land als Eigenanteil obendrauf. Für Berufsschulen kommt nochmals ein Sonderprogramm über rund eine Million Euro hinzu, teilte die Staatskanzlei am Dienstag mit.