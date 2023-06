Parteitag in Aschersleben Linke in Sachsen-Anhalt bewegt sich nach ganz links

Eigentlich sollte es für die Linke in Sachsen-Anhalt bei einem Landesparteitag am Samstag in Aschersleben der Auftakt in den Kommunalwahlkampf werden. Doch diese Debatte wurde überlagert von einem ganz anderen Thema.