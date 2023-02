Daseinsvorsorge Linke in Sachsen-Anhalt will einklagbaren Anspruch auf Pflegeplatz

Ältere und Pflegebedürftige sollen in Sachsen-Anhalt künftig einen Anspruch auf einen Pflegeplatz erhalten. Die Linke will so den Druck für notwendige Reformen in der Pflege erhöhen.