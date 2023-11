Die Elternbeiträge für die Kita-Betreuung in Sachsen-Anhalt sind höchst unterschiedlich. Die Linke will sie jetzt ganz abschaffen.

Magdeburg - Die Linke im Landtag will Eltern in Sachsen-Anhalt vollständig von den Kita-Beiträgen befreien. Den Entwurf für eine entsprechende Reform des Kinderförderungsgesetzes (Kifög) will die Oppositionsfraktion morgen in die Landtagssitzung einbringen. Den Plänen zufolge sollen alle Elternbeiträge zum 1. Januar 2025 abgeschafft werden.

Darüber hinaus soll es für alle Kinder einen generellen Anspruch auf eine zehnstündige Betreuung pro Tag geben. Bislang sind es regulär acht Stunden, erst wenn Eltern etwa wegen ihrer familiären Situation zusätzlichen Bedarf anmelden, wird der Anspruch auf zehn Stunden erweitert. Drittens will die Linke ein kostenfreies Mittagessen für alle Kita-Kinder.

Das aktuelle Kinderförderungsgesetz hat zahlreiche Webfehler, daran krankt das ganze System. Thomas Lippmann (Die Linke)

„Das aktuelle Kinderförderungsgesetz hat zahlreiche Webfehler, daran krankt das ganze System“, sagte Linke-Politiker Thomas Lippmann gestern zum Vorhaben. So habe die geltende Regelung, dass Eltern mit mehreren Kita-Kindern nur fürs älteste Kind zahlen müssen, zu einem Beitragswildwuchs geführt.

150 Euro für einen Krippenplatz in Magdeburg, 365 Euro in Brücken-Hackpfüffel

„Wir haben in keiner Weise gleichwertige Lebensbedingungen, wenn es um die Elternbeiträge geht“, sagte auch Nicole Anger, kinder- und jugendpolitische Sprecherin. So würden für einen Krippenplatz in Magdeburg 150 Euro im Monat fällig, in Brücken-Hackpfüffel im Landkreis Mansfeld Südharz dagegen 356 Euro.

Enthalten sein soll im Gesetz auch eine Entlastung von Kita-Erzieherinnen, so durch das Einräumen verbindlicher Vor- und Nachbereitungszeiten. Das soll mehr Erzieherinnen im Land halten. Bislang komme von rund 1.200 Absolventen pro Jahr nur ein Sechstel in den Kindertagesstätten an.

Auch die Finanzierung des Kita-Systems will die Linke mit dem Gesetz auf neue Füße stellen. Statt der „wenig verlässlichen“ Pauschalen pro Kind sollen die tatsächlichen Personalkosten zugrunde gelegt werden. Die Kosten dafür sowie für die Elternbeiträge soll das Land den zuständigen Landkreisen erstatten. Bei Umsetzung des Gesetzes rechnet die Linke mit Mehrkosten von etwa 100 Millionen Euro im Jahr.