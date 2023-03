Die Linksfraktion wirft der Landesregierung jahrelange Versäumnisse bei der Sicherung der Kindermedizin in Sachsen-Anhalt vor. Im Landtag in dieser Woche will sie das Kabinett nun auf eine Gesamtstrategie verpflichten.

Magdeburg - Nach der vorläufigen Schließung der Kinderintensivstation (ITS) am Uniklinikum Magdeburg will die Linksfraktion die Landesregierung in der Landtagssitzung diese Woche auf eine Gesamtstrategie zur Sicherung der kindermedizinischen Versorgung in Sachsen-Anhalt verpflichten.