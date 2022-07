Machten CDU-Abgeordnete Fotos in Wahlkabine?

Magdeburg - Die Wahl von Reiner Haseloff (CDU) am Donnerstag zum Ministerpräsidenten hat ein juristisches Nachspiel. Grünen-Politiker Olaf Meister hat im Landtag kursierende Gerüchte aufgegriffen, wonach Unions-Abgeordnete Fotos in der Wahlkabine gemacht haben sollen. Meister hat nun Landtagsjuristen um Prüfung gebeten, ob das in Sachsen-Anhalt erlaubt ist.