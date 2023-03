Gemeinsamer Brief an Gesundheitsminister Magdeburg fordert mit 18 Großstädten bessere Finanzierung für kommunale Großkliniken

In einem Brief an die Gesundheitsminister von Bund und Ländern fordern 19 deutsche Großstädte eine verbesserte Finanzierung kommunaler Maximalversorger. Unter anderem dürfe es keine Benachteiligung gegenüber Unikliniken geben.