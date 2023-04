Nach Schließung von Kinder-Intensivstation Magdeburger Uniklinikum und Kinderklinik-Chef gehen getrennte Wege

Nach Schließung der Intensivmedizin an der Magdeburger Uni-Kinderklinik im Februar geht jetzt der Chef der Pädiatrie, Denis Schewe. Das Uniklinikum spricht von einer einvernehmlichen Trennung. Schon am Dienstag war Schewe offenbar nicht mehr an seinem Arbeitsplatz im Klinikum.