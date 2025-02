Städte ohne Krankenhaus Mahnwachen für Havelberg und Genthin: „Wir wollen Notfallversorgung auf der Stelle!“

Bürger aus Havelberg und Genthin haben am Dienstag in Magdeburg mit Mahnwachen für eine bessere medizinische Versorgung demonstriert. In Havelberg etwa ist auch vier Jahre nach dem Aus des Krankenhauses weiter keine neue Einrichtung in Sicht.