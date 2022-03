Mängel in Heimen in Sachsen-Anhalt bleiben oft geheim

Anders als andere Bundesländer garantiert Sachsen-Anhalt Pflegebedürftigen und Angehörigen keine Einsicht in Prüfberichte über Heime. Die Barmer fordert jetzt mehr Transparenz. Die Koalition kündigt eine Gesetzesreform an - wann sie kommt: völlig offen.

Eine Mitarbeiterin begleitet einen Bewohner in einem Seniorenheim. Allein 2019 registrierte die Heimaufsicht Hunderte Mängel in Heimen in Sachsen-Anhalt. Anspruch auf Einblick haben Pflegebedürtige und Angehörige trotzdem oft nicht.

Magdeburg - Mehr als 29.000 Menschen in Sachsen-Anhalt waren zuletzt auf stationäre Pflege angewiesen. Bei der Auswahl eines guten Pflegeheimes schauen Betroffene zwischen Arendsee und Zeitz indes häufig in die Röhre. Noch immer garantiert Sachsen-Anhalt Pflegebedürftigen und Angehörigen keinen Einblick in Prüfberichte, die offenlegen, ob in einem Heim beispielsweise Personal fehlt oder schwere Mängel bei der Pflege bestehen.