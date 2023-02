Neuer Gesundheitsreport Männer in Sachsen-Anhalt kriegen eher Herzinfarkte, Frauen Depressionen - stimmt das wirklich?

Dass Sachsen-Anhalter überdurchschnittlich oft an chronischen Erkrankungen etwa am Herzen leiden, ist bekannt. Frauen und Männer im Land erkranken allerdings höchst unterschiedlich. Ein neuer Report legt Zahlen dazu offen. Was steckt dahinter?