Die Dichte an Krankenhausbetten in Sachsen-Anhalt ist höher als im Bundesschnitt. Gleichzeitig fehlt es an Personal. Der Medizinische Dienst rät dringend zu Strukturreformen.

Magdeburg - Fachkräftemangel ist der häufigste Grund für Beanstandungen in Sachsen-Anhalts Kliniken durch den Medizinischen Dienst (MD). Das geht aus dem „Qualitätsreport 2023“ hervor, den der Begutachtungsdienst gestern in Magdeburg vorgelegt hat.

Bei 82 Qualitätskontrollen im Land 2023 erfüllte demnach gut die Hälfte der Häuser alle Vorgaben (56,1 Prozent). Die Prüfungen erfolgten stichprobenartig oder anlassbezogen, in der Regel aber mit Ankündigung, sagte Mandy Bufe-Krebs vom MD.

56 Prozent der Krankenhäuser erfüllten bei Qualitätskontrollen alle Vorgaben

In den Geburtskliniken des Landes etwa habe sich gezeigt, dass einzelne Schwangere in einfache Geburtskliniken aufgenommen wurden, obwohl sie wegen ihrer Gesundheitssituation in Spezialzentren für Geburten hätten aufgenommen werden müssen. An anderen Orten habe ein Kinderchirurg oder -kardiologe gefehlt oder es mangelte an spezialisierter Pflege. Insgesamt 8 von 18 Geburtskliniken erfüllten die Vorgaben nicht komplett (44,4 Prozent).

Auch in der Notfallversorgung wurden Kriterien in mehreren geprüften Häusern nicht voll erfüllt: So fehlten Dienstpläne mit Ist-Angaben, ein Arzt war nicht eindeutig der Notfallversorgung zugeordnet oder Diagnoseverfahren wie Computertomografie waren nicht rund um die Uhr verfügbar (siehe Grafik). In der Psychiatrie und Psychosomatik fehlten vor allem Ärzte, Psychologen und Pflegekräfte.

Häufig fehlt das Personal: Ärzte, Therapeuten, Pfleger

Grundlage für die Qualitätskontrollen sind bundeseinheitliche Richtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA), für Räumliche Bedingungen, Personal oder Technik. „Keine Nicht-Erfüllung war aber so schwerwiegend, dass die Versorgung deshalb schlecht gewesen wäre“, sagte Jens Hennicke, Vorstandschef des Medizinischen Dienstes.