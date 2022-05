Mehr als 150 Brandanschläge auf Fahrzeuge in Sachsen-Anhalt

Nur jede vierte Brandstiftung an Autos konnte im vergangenen Jahr aufgeklärt werden. Die meisten Fälle gab es im Burgenlandkreis, im Harz, im Salzlandkreis und in Halle.

Feuerwehr löscht ein Auto am Bürgercenter in Salzwedel

Magdeburg - Es ist kurz nach Mitternacht, als in der Züricher Straße in Halle in der Nacht zum 24. November vergangenen Jahres fünf Autos in Flammen aufgehen. Acht weitere werden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Noch während die Löscharbeiten laufen, können Polizeibeamte einen 18-Jährigen in der Nähe des Tatortes festnehmen. Gegen ihn wird jetzt ermittelt. Ihm drohen eine Freiheitsstrafe zwischen einem und zehn Jahren.