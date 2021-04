Mehr Kinder und Jugendliche in Sachsen-Anhalt seelisch überlastet

Immer mehr Kinder müssen in Sachsen-Anhalt psychotherapeutische Hilfe in Anspruch nehmen. Symbolfoto: dpa

Magdeburg (dpa). Immer mehr Kinder und Jugendliche haben in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt eine Psychotherapie in Anspruch genommen. Binnen elf Jahren habe sich die Zahl der Therapien bei den bis zu 24-Jährigen mehr als verdoppelt, teilte die Barmer in Magdeburg mit.

Die Corona-Pandemie mit dem Wechsel von strikten Kontaktbeschränkungen und sporadischen Schulbesuchen habe die Situation verschärft. Am Mittwoch (10 Uhr) stellt die Krankenkasse ihren aktuellen Arztreport vor und erklärt, welche Anlässe zu psychotherapeutischen Behandlungen führen und welche Verläufe es gibt.

Es geht auch darum, welche Altersgruppen besonders betroffen sind und welche Hilfen es gibt.